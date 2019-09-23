Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» от канала HBO получил телепремию «Эмми», второй год подряд став лучшим драматическим сериалом года, сообщает Hollywood Reporter.

В этой категории за награду также боролись сериалы «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Всего телеканал HBO получил девять наград «Эмми». Премией за лучшую драматическую роль второго плана был награжден Питер Динклэйдж, исполнивший в сериале роль Тириона Ланнистера. С ним в этой номинации были заявлены его коллеги по съемочной площадке в «Игре престолов» Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Алфи Аллен (Теон Грейджой).

Ранее трех наград Американской телевизионной академии удостоился сериал «Чернобыль». В частности, он был признан лучшим мини-сериалом года.

В 2018 году сериал «Игра престолов» также получил приз в категории «Лучший драматический сериал». Последний эпизод заключительного, восьмого сезона вышел 19 мая 2019 года.