В Кемерово простились с бывшим губернатором Аманом Тулеевым. Фоторепортаж
В Кемерово прошла церемония прощания с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым. Политик умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет, ушел в отставку в 2018 году. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК
Церемония прошла в Музыкальном театре Кузбасса. Перед ее началом у здания образовалась очередь
Сын Дмитрий Тулеев
Церемонию посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (справа). Цивилев отмечал, что с Тулеевым в регионе «связана целая эпоха в жизни» и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса
Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. До вступления в эту должность он возглавлял Законодательное собрание региона (с 1994 по 1996 год). Политик трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах. Тулеев ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека
Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов
Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным экс-губернатора и назвал Тулеева человеком «государственного масштаба» и «настоящим народным губернатором»
Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов
Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин
Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе Кемерово. Церемонию вел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
Главный федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников
Глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение похоронить Тулеева на Центральном кладбище № 1 города Кемерово с соблюдением почестей
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