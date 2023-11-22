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Общество ,  
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В Кемерово простились с бывшим губернатором Аманом Тулеевым. Фоторепортаж

Появились кадры с церемонии прощания с бывшим губернатором Аманом Тулеевым

В Кемерово прошла церемония прощания с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым. Политик умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет, ушел в отставку в 2018 году. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК
Церемония прошла в Музыкальном театре Кузбасса. Перед ее началом у здания образовалась очередь
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Церемония прошла в Музыкальном театре Кузбасса. Перед ее началом у здания образовалась очередь

Сын Дмитрий Тулеев
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сын Дмитрий Тулеев

Церемонию посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (справа). Цивилев отмечал, что с Тулеевым в регионе &laquo;связана целая эпоха в жизни&raquo; и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Церемонию посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (справа). Цивилев отмечал, что с Тулеевым в регионе «связана целая эпоха в жизни» и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. До вступления в эту должность он возглавлял Законодательное собрание региона (с 1994 по 1996 год). Политик трижды баллотировался на пост главы государства&nbsp;&mdash; в 1991, 1996 и 2000 годах. Тулеев ушел в отставку после пожара в торговом центре &laquo;Зимняя вишня&raquo;, в результате которого погибли 64 человека
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. До вступления в эту должность он возглавлял Законодательное собрание региона (с 1994 по 1996 год). Политик трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах. Тулеев ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным экс-губернатора и назвал Тулеева человеком &laquo;государственного масштаба&raquo; и &laquo;настоящим народным губернатором&raquo;
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным экс-губернатора и назвал Тулеева человеком «государственного масштаба» и «настоящим народным губернатором»

Мэр Кемерово&nbsp;Дмитрий Анисимов
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов

Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин

Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе Кемерово. Церемонию вел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе Кемерово. Церемонию вел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх

Главный федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Главный федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников

Глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение похоронить Тулеева на Центральном кладбище №&nbsp;1 города Кемерово с соблюдением почестей
Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение похоронить Тулеева на Центральном кладбище № 1 города Кемерово с соблюдением почестей

Фото: Данил Айкин / РИА Новости
Фото: Данил Айкин / РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Теги
мультимедиа Аман Тулеев Тулеев прощание Кемерово Кузбасс политик экс-губернатор

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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