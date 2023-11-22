В Кемерово простились с бывшим губернатором Аманом Тулеевым. Фоторепортаж

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. До вступления в эту должность он возглавлял Законодательное собрание региона (с 1994 по 1996 год). Политик трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах. Тулеев ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека