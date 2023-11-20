Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет и считался одним из главных «долгожителей» среди российских губернаторов. Он ушел в отставку в 2018 году после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда погибли 64 человека

Экс-губернатор Кемеровской области (с 1997 по 2018 год) Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев <...>, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата», — написал он.

Цивелев отметил, что с Тулеевым в регионе «связана целая эпоха в жизни», и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса. «Кузбассовцы помнят Амана Гумировича как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память», — заключил политик.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Бывший кандидат в президенты (в 1991 году), а позже министр по делам СНГ впервые пошел на выборы главы региона в 1997 году и сразу набрал 94%. Впоследствии он неизменно получал на выборах более 90%, а «Единая Россия» при Тулееве набирала более 50% голосов на парламентских выборах.

Ударом по карьере губернатора стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 64 человека. После стихийных акций протеста в Кемерово Тулеев 1 апреля подал прошение об отставке. Политик считался одним из главных «долгожителей» среди российских губернаторов.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, большинство — дети, оказавшиеся запертыми в кинотеатре. После пожара было возбуждено три уголовных дела, по которым арестованы более десяти человек. По информации следствия, в день трагедии в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Тулеев ранее допускал, что реальной причиной пожара мог оказаться поджог.

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