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Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

В возрасте 79 лет умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет и считался одним из главных «долгожителей» среди российских губернаторов. Он ушел в отставку в 2018 году после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда погибли 64 человека

Экс-губернатор Кемеровской области (с 1997 по 2018 год) Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев.

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев <...>, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата», — написал он.

Цивелев отметил, что с Тулеевым в регионе «связана целая эпоха в жизни», и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса. «Кузбассовцы помнят Амана Гумировича как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память», — заключил политик.

Аман Тулеев допустил поджог как причину пожара в «Зимней вишне»
Общество
Ликвидация пожара в торгово-развлекательном центре &laquo;Зимняя вишня&raquo;

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Бывший кандидат в президенты (в 1991 году), а позже министр по делам СНГ впервые пошел на выборы главы региона в 1997 году и сразу набрал 94%. Впоследствии он неизменно получал на выборах более 90%, а «Единая Россия» при Тулееве набирала более 50% голосов на парламентских выборах.

Ударом по карьере губернатора стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 64 человека. После стихийных акций протеста в Кемерово Тулеев 1 апреля подал прошение об отставке. Политик считался одним из главных «долгожителей» среди российских губернаторов.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, большинство — дети, оказавшиеся запертыми в кинотеатре. После пожара было возбуждено три уголовных дела, по которым арестованы более десяти человек.

По информации следствия, в день трагедии в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Тулеев ранее допускал, что реальной причиной пожара мог оказаться поджог. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Аман Тулеев Кузбасс Кемеровская область
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