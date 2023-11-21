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Экс-губернатора Кузбасса похоронят на Центральном кладбище в Кемерово

Амана Тулеева похоронят на Центральном кладбище в Кемерово
Аман Тулеев
Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронят 22 ноября на Центральном кладбище в городе Кемерово, соответствующее распоряжение подписал действующий глава региона Сергей Цивилев.

«Похоронить Тулеева Амана-гельды Молдагазыевича 22 ноября 2023 года на Центральном кладбище № 1 города Кемерово с соблюдением почестей», — говорится в документе. Как ранее сообщил источник NGS42.ru, экс-губернатора похоронят рядом с сыном, погибшим в ДТП в 1998 году.

Гражданская панихида пройдет 22 ноября с 10:30 до 12:30 в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва.

Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба»
Политика
Владимир Путин и Аман Тулеев в 2015 году

Тулеев умер 20 ноября на 80-м году жизни. Долгое время он считался одним из главных «долгожителей» среди российских губернаторов.

Политик руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Тулеев также трижды участвовал в выборах главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах.

Президент России Владимир Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба» и «настоящим народным губернатором».

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Теги
Аман Тулеев похороны Кемеровская область Кузбасс
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