Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, слова поддержки и участия родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи со смертью политика. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Он назвал Тулеева человеком «государственного масштаба», чья биография была связана с переломными событиями в России.
«Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди», — подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затруднился сказать, примет ли Путин участие в церемонии прощания с Тулеевым, которая состоится 22 ноября в Кемеровской области. Он напомнил, что у Путина и Тулеева были прекрасные личные отношения и что президент всегда высоко ценил заслуги главы региона.
Аман Тулеев умер 20 ноября на 80-м году жизни. Он руководил Кемеровской областью в период с 1997 по 2018 год. Губернатор ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
Политик также трижды участвовал в выборах главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах.
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