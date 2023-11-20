Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба»

Владимир Путин и Аман Тулеев в 2015 году (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, слова поддержки и участия родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи со смертью политика. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Он назвал Тулеева человеком «государственного масштаба», чья биография была связана с переломными событиями в России.

«Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди», — подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затруднился сказать, примет ли Путин участие в церемонии прощания с Тулеевым, которая состоится 22 ноября в Кемеровской области. Он напомнил, что у Путина и Тулеева были прекрасные личные отношения и что президент всегда высоко ценил заслуги главы региона.

Аман Тулеев умер 20 ноября на 80-м году жизни. Он руководил Кемеровской областью в период с 1997 по 2018 год. Губернатор ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.

Политик также трижды участвовал в выборах главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах.