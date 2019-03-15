Минкультуры назвало сложным вопросом просьбу патриарха о Музее Рублева

РПЦ обратилась с просьбой передать ей Музей имени Андрея Рублева. В Минкультуры подтвердили, что вопрос обсуждался в музейном сообществе, и отметили, что соответствующие положения закона вызывают там «определенное напряжение»

Вид на ​Спасо-Андроников монастырь (Фото: Иван Шаповалов / ТАСС)

Министерство культуры России знает о просьбе Русской православной церкви (РПЦ) передать ей Музей имени Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря. Об этом РБК заявили в Минкультуры.

«Мы знаем о таком обращении патриарха в Росимущество», — сказал директор департамента музеев министерства Владислав Кононов, отметив, что этот вопрос обсуждался на недавнем заседании президиума Союза музеев в Ярославле.

«Мы также знаем, что в музейном сообществе существует определенное напряжение в связи с формулировками действующего закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности», — добавил Кононов. Он подчеркнул, что сам вопрос о передаче монастыря РПЦ «очень сложный и нуждается в тщательной проработке».

Минкультуры рекомендует вынести этот вопрос на обсуждение комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом.