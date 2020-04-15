Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
РБК Pro. Что думает бизнес о новых антикризисных мерах поддержки Pro, 21:35 Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии Политика, 21:27 В Москве составили более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции Общество, 21:16 «Новая газета» по требованию прокуратуры удалила статью о вирусе в Чечне Общество, 21:03 В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы Общество, 20:59 Новым президентом «ВымпелКома» станет бывший замминистра связи Бизнес, 20:55 Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу Общество, 20:46 Борисов назвал Россию отставшей от США по инвестициям в радиоэлектронику Общество, 20:30 Дзюба заявил о шести выпавших из коллектива игроках сборной на Евро-2016 Спорт, 20:28 Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми Общество, 20:27 Путин пообещал ₽23 млрд авиаотрасли. Что это значит для акций «Аэрофлота» Quote, 20:21 «Шахтер» первым на Украине запустил клубный телеканал Спорт, 20:19 Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Экономика, 20:09 «Инвесторы выводят биткоины с бирж». Почему рано покупать криптовалюту Крипто, 20:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии

Полностью говорить о снятии ограничительных мер в Берлине готовы лишь к концу августа. Пока откроются лишь небольшие магазины и школы
Ангела Меркель (Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Соответствующее заявление она сделала на встрече с главами всех федеральных земель в Берлине, сообщает агентство Bloomberg.

Меркель сообщила об определенном прогрессе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако подчеркнула, что достижения страны в этом вопросе все еще слишком малы, чтобы утратить бдительность.

Открыты со следующей недели будут лишь магазины с площадью не больше 800 кв м, веломагазины и книжные. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах, вновь заработают парикмахерские.

Меркель отметила, что полное возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев. По-прежнему будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и фитнес-клубы, запрещены церковные службы. Возобновление массовых мероприятий и футбольных матчей с участием зрителей произойдет не раньше конца августа.

От жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте.

Карантинные ограничения были введены в стране три с половиной недели назад. В Берлине считают, что благодаря этим мерам не удалось допустить негативного сценария развития эпидеми.

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.
Общество

На скором сворачивании карантина настаивали главы некоторых регионов, а также руководители крупных предприятий, указывавшие на негативные экономические последствия. Однако против выступил Минздрав. Поэтому было решено ослабить ограничения в основном для малого и среднего бизнеса.

Всего в Германии коронавирусом заразились более 133,2 тыс. человек. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире. Но летальных исходов было зафиксировано 3592. Это меньше чем в Иране и Бельгии.

Как следует из данных Tagesspiegel, картина в разных регионах неоднородная. Например, в Баварии заболели более 35 тыс. человек (995 умерли), в Северной Рейн-Вестфалии и Баден-Вюртемберге более 27 тыс. человек. В землях, которые находятся на территории бывшей ГДР, ситуация выглядит по-другому. В Тюрингии заболели 1564 человека, в Саксонии 1239, а в Мекленбург-Померании на берегу Балтийского моря — 624 человека (12 умерли).

В Берлине за время эпидемии заразились 4870 человек, 74 умерли.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Артем Филипенок
Теги: Германия, Ангела Меркель, пандемия
Материалы по теме
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.
Общество
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter