Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии

Полностью говорить о снятии ограничительных мер в Берлине готовы лишь к концу августа. Пока откроются лишь небольшие магазины и школы

Ангела Меркель (Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Соответствующее заявление она сделала на встрече с главами всех федеральных земель в Берлине, сообщает агентство Bloomberg.

Меркель сообщила об определенном прогрессе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако подчеркнула, что достижения страны в этом вопросе все еще слишком малы, чтобы утратить бдительность.

Открыты со следующей недели будут лишь магазины с площадью не больше 800 кв м, веломагазины и книжные. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах, вновь заработают парикмахерские.

Меркель отметила, что полное возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев. По-прежнему будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и фитнес-клубы, запрещены церковные службы. Возобновление массовых мероприятий и футбольных матчей с участием зрителей произойдет не раньше конца августа.

От жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте.