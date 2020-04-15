Еврокомиссия утвердила три критерия для смягчения карантина в странах ЕС

В ЕС представили «дорожную карту» по отмене ограничений на перемещение граждан и работу компаний. Страны должны соблюдать баланс между интересами экономики и здоровьем людей, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Принимая решение по смягчению карантина в своих странах, национальные правительства в ЕС должны руководствоваться тремя критериями, следует из текста «дорожной карты» Еврокомиссии.

Во-первых, правительства должны учитывать статистические данные по заражениям: смягчать карантин можно только тогда, когда в стране прослеживается устойчивая динамика снижения темпов заболеваемости. Во-вторых, перед снятием ограничений нужно убедиться, что система здравоохранения имеет запас прочности, чтобы принять новых больных. В-третьих, страны должны развернуть масштабную и повсеместную систему тестирования людей, чтобы мониторить динамику заражений и подавлять новые очаги эпидемии, указано в документе. Ранее содержание «дорожной карты» раскрыли Financial Times и Politico.

В борьбе с вирусом страны ЕС должны соблюдать баланс между экономической и общественной жизнью, с одной стороны, и здоровьем людей — с другой, сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала страны по возможности придерживаться общих рекомендаций по отмене карантина. «Вместе мы можем делиться опытом друг с другом и помогать Европейскому союзу преодолеть этот кризис», — заявила она на пресс-конференции в среду. Ранее фон дер Ляйен утверждала, что ЕС сможет вернуться к нормальной жизни только после разработки вакцины от нового коронавируса. По оценкам экспертов, это произойдет не ранее конца этого года.

«Возвращение к нормальной жизни после карантина потребует от европейцев осторожного и скоординированного подхода, основанного на научных доказательствах и солидарности», — заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.