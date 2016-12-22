Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ

Евгений Марчук «жестко отстаивает национальные интересы Украины», отмечает вице-спикер Верховной рады. В разные годы он был главой правительства, министром обороны и руководителем спецслужбы

Евгений Марчук (Фото: marchuk.yevgen / Facebook)

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и бывшего главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и жестко отстаивает национальные интересы Украины», — написала она.

«Обсуждалось две кандидатуры на пост представителя Украины в Трехсторонней контактной группы — действующего советника президента Украины Руслана Демченко и Евгения Марчука. Демченко не смог стать представителем в группе из-за своего официального статуса», — сказал РБК замдиректора российского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Марчук, как бывший премьер-министр Украины, по своему статусу идеально подходит для новой должности, он детально разбирается в вопросах безопасности, в его профессионализме и компетенции нет никаких сомнений, отметил Игнатов. Однако, по его словам, к Марчуку возникнут те же вопросы, что и к Кучме, — имеют ли украинские переговорщики в Минске реальный мандат на ведение субстантивных переговоров, например, касающихся имплементации политического блока Минских соглашений. Эксперт сомневается в том, что назначение нового представителя приведет к разморозке переговоров и началу продвижения по выполнению политического блока договоренностей.

Марчук был первым руководителем СБУ (до него полтора месяца с момента создания спецслужбы обязанности исполнял Николай Голушко), он проработал на этой должности с 1991 по 1994 годы. При Кучме, с 1995-го по 1996-й годы, Марчук возглавлял украинское правительство. С 1999-го по 2003-го годы он был секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины, после чего возглавил военное ведомство страны. Он ушел в отставку с должности министра обороны в следующем году после взрывов на артиллерийских складах.

В переговорах в рамках контактной группы Марчук участвует с 2015 года, он был назначен как представитель Украины по вопросам безопасности.

С 2014-го года представителем Киева на переговорах в Минске был бывший президент страны Леонид Кучма. В начале октября представитель России Борис Грызлов сообщил, что Кучма больше не будет работать в контактной группе из-за возраста: ему исполнилось 80 лет. Обязанности Кучмы временно исполнял советник Порошенко Руслан Демченко.