СМИ узнали о кандидатуре Ющенко на пост представителя Киева по Донбассу

По данным «Коммерсанта», представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе может стать экс-президент Украины Виктор Ющенко. Издание называет его фаворитом среди других претендентов

Виктор Ющенко (Фото: Michal Fludra / Zuma / ТАСС)

Пост представителя Киева в трехсторонней «минской группе» по урегулированию конфликта в Донбассе может занять экс-президент Украины Виктор Ющенко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.

«Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит», — рассказал один из собеседников газеты.

Другой источник подчеркнул, что по сравнению с другими кандидатами «вариант с Виктором Ющенко — оптимальный».

Издание сообщает, что помимо экс-президента республики на эту должность рассматриваются кандидатуры Ирины Геращенко (в настоящее время возглавляет украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе) и советника Петра Порошенко, дипломата, экс-генконсула в Стамбуле и бывшего посла Украины в Сербии и Черногории Руслана Демченко.

В понедельник, 8 октября, в Белоруссии прошла встреча лидера республики Александра Лукашенко с Виктором Ющенко. В ходе переговоров Лукашенко затронул вопрос выхода Украины из СНГ. Он подчеркнул, что Киев неоднократно заявлял о прекращении своего членства в содружестве, однако «официально это событие еще не наступило».

Источники «Коммерсанта» назвали эту встречу «смотринами, после которых Александр Лукашенко должен неформально согласиться с назначением Виктора Ющенко представителем Украины в трехсторонней контактной группе».

Вместе с этим в Киеве рассматривают отказ от минского формата разрешения конфликта или его пересмотр. Один из источников издания объяснил, что Украине нужна более нейтральная площадка для переговоров, нежели Белоруссия. По мнению собеседников, Минск «слишком ангажирован».

«Это могла бы быть Женева, но пока непонятно, удастся ли ее посещать представителям так называемых народных республик (самопровозглашенные ДНР и ЛНР. — РБК). Ведь чтобы это сделать, им нужно будет получить украинские биометрические загранпаспорта, и тем самым признать себя гражданами Украины», — заявил источник.

РБК обратился за комментарием в представительство России в контактной группе по Украине.

С 2014 года до октября этого года представителем Украины в контактной группе по Донбассу был Леонид Кучма — украинский президент в 1994–2005 годах. 2 октября он покинул занимаемый им пост в связи с достижением 80-летнего возраста. Его пресс-секретарь Дарья Олифер отмечала, что после ухода Кучмы «дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины Петра Порошенко».

Виктор Ющенко — третий президент Украины, который руководил республикой с 2005 по 2010 год. До назначения на пост главы государства работал премьер-министром и председателем Национального банка Украины. После своего президентского срока создал общественную организацию под названием «Институт президента Виктора Ющенко «Стратегические инициативы». В мае 2018 года экс-президента избрали главой наблюдательного совета Альпари Банка.