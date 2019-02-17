Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс не будет таким, каким он был до начала вооруженного конфликта. Об этом он сказал в программе ​FACE 2 FACE в эфире телеканала ZIK.

«Ни при каком раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, каким был раньше. Там другая страна», — сказал он.

​По словам Кравчука, жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик будут требовать больше свобод, прав и независимости. По словам экс-президента, Киеву нужно думать, в чем он может уступить без потери территории и суверенитета. Он добавил, что имеет в виду форму правления, права и свободы.

Ранее, в феврале, глава МВД Украины Арсен Аваков представил в Вашингтоне новую стратегию Киева по возвращению и реинтеграции Донбасса под названием «Механизм малых шагов». Он отметил, что она предусматривает создание демилитаризованной зоны безопасности на отдельном участке региона, после чего на этой территории должны пройти выборы.

В конце января ОБСЕ предложила свой план по достижению мира в Донбассе. Он предусматривает выборы с привлечением ООН, для чего в самопровозглашенных республиках нужно создать администрации под эгидой организации. С 2015 года обсуждается возможность ввести в зону конфликта на Украине международные силы.