Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея

Памятник солдатам Красной Армии, Хжовице, Польша

Памятник был установлен в 1949 году на месте захоронения 620 красноармейцев, погибших на 1-м Украинском фронте. На обелиске были красная звезда и надпись на польском и русском языках: «Вечная слава героям Советской армии, павшим за свободу народов в 1945 году».

23 марта в прямом эфире польского телеканала TVP транслировался демонтаж памятника солдатам Красной армии в Хжовице. «Таким памятникам <...> нет места в публичном пространстве свободной, независимой, демократической Польши. Красным звездам нет места в публичном пространстве свободной Европы», — заявил директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий во время сноса памятника.