Аман Тулеев допустил поджог как причину пожара в «Зимней вишне»

Ликвидация пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» мог стать поджог, заявил в Instagram бывший губернатор региона Аман Тулеев.

«По поводу «Зимней вишни» меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал он.

Ранее о том, что пожар мог случиться из-за поджога также говорила управляющая ТЦ Надежда Судденок. «Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — заявляла она в суде (цитата по «Интерфаксу»).

О возможном поджоге также говорили эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Кемеровской области», писал «Коммерсантъ». Специалисты полагали, что кто-то из посетителей мог поджечь поролоновый наполнитель детского «бассейна» в игровой комнате.

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