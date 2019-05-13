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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Политика ,  
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Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Экс-губернатор Кузбасса, который спустя более чем 20 лет руководства регионом покинул пост после пожара в «Зимней вишне», рассказал, что многие люди отвернулись от него после отставки, и это его очень расстраивало
Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса. Интервью опубликовано на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого Тулеев является.

Отвечая на вопрос, жалеет ли он о решении покинуть кресло главы Кузбасса, Тулеев признался, что ему «очень тяжело на душе», однако подчеркнул, что это было правильное решение. Он сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяли уже ему так же активно, как и ранее, участвовать во всех процессах, которые происходили в регионе.

По его словам, после ухода с губернаторского поста в его жизни появилась «пустота вокруг».

«Пока человек у власти, его почитают, ему улыбаются, здороваются три раза в день, друзей много, он всем нужен… А как только оставил пост — вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись», — сказал Тулеев.

Он отметил, что ему было обидно из-за этого, однако по прошествии времени он понял, что «всеми движет страх за свою карьеру, должность». Но несмотря на это, вокруг Тулеева еще остались «глубоко порядочные люди», которые понимают его и поддерживают в трудную минуту.

«Их много. И я им бесконечно благодарен. Такие люди на вес золота. <...> Только сейчас я глубоко прочувствовал, что для человека самое главное — семья, дети, внуки. Они никогда не предадут, не отвернутся, они всегда рядом. И это для меня — главная опора», — подчеркнул экс-губернатор.

Фотогалерея 
Губернатор со стажем: как строилась политическая карьера Амана Тулеева

Аман Тулеев ушел в отставку в апреле 2018 года, спустя несколько дней после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали более 60 человек. После отставки его избрали на пост председателя Совета народных депутатов региона, а в сентябре он стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Автор: Анна Трунина
Теги: Аман Тулеев, Кузбасс, Кемеровская область, Губернатор
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