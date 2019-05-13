Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Экс-губернатор Кузбасса, который спустя более чем 20 лет руководства регионом покинул пост после пожара в «Зимней вишне», рассказал, что многие люди отвернулись от него после отставки, и это его очень расстраивало

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса. Интервью опубликовано на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого Тулеев является.

Отвечая на вопрос, жалеет ли он о решении покинуть кресло главы Кузбасса, Тулеев признался, что ему «очень тяжело на душе», однако подчеркнул, что это было правильное решение. Он сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяли уже ему так же активно, как и ранее, участвовать во всех процессах, которые происходили в регионе.

По его словам, после ухода с губернаторского поста в его жизни появилась «пустота вокруг».

«Пока человек у власти, его почитают, ему улыбаются, здороваются три раза в день, друзей много, он всем нужен… А как только оставил пост — вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись», — сказал Тулеев.

Он отметил, что ему было обидно из-за этого, однако по прошествии времени он понял, что «всеми движет страх за свою карьеру, должность». Но несмотря на это, вокруг Тулеева еще остались «глубоко порядочные люди», которые понимают его и поддерживают в трудную минуту.