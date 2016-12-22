Тулеев стал ректором кемеровского института

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Согласно сообщению, Тулеев вступит в должность ректора 17 сентября. Отмечается, что институт был образован в 2002 году по его инициативе.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева, Тулеев сказал, «что не может без работы, больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор».

Бывший ректор учебного заведения Алексей Зеленин был избран депутатом областного Совета народных депутатов.

Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек. Он возглавлял Кузбасс почти 21 год. В апреле его избрали на пост председателя Совета народных депутатов региона.

Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилев. 9 сентября он был избран губернатором региона. Цивилев официально вступит в должность 17 сентября.