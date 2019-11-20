«Россия не собирается нападать»: главные заявления форума «Россия зовет!»

Об инфляции
«В среднем за январь—сентябрь безработица составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое значение в современной истории страны».
О президенте Украины Владимире Зеленском
«Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний».
«Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно»
О том, сколько недополучит бюджет из-за нестабильной инфляции
«По этому году инфляция составит ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у Центрального банка и у нас. А это значит недополученные доходы населением, недополученная прибыль компаний, недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году больше 1 трлн руб. Нужно вместе с ЦБ правительству работать, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции 4%, инфляция была стабильной»
О не исполненных из-за бюрократии расходах бюджета
«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн руб. Я вижу в этом слабое качество государственного управления. Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить»
Кудрину в ответ на упрек о не исполненных из-за бюрократии расходах бюджета
«Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому действительно в прошлом году порядка 700 млрд руб. мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году, я согласен с оценкой, около триллиона рублей будет»
О возможном сокращении числа банков
«С точки зрения пруденциального надзора и стабильности банковского сектора я все равно считаю, что слишком много банков и их количество, естественно, будет сокращаться по мере введения новых требований к капиталу, снижения доходности, роста издержек, может быть даже связанных с цифрой»
О цифровых финансовых активах
«Современные технологии распределенных реестров открывают возможность токенизировать другие виды продукции и услуг, которые производят традиционные компании. Очень важно, чтобы было соответствующее регулирование, чтобы позволить результаты этого труда в оцифрованном виде запускать в оборот. <…> Мы ожидаем скорейшего принятия закона о цифровых финансовых активах, которые откроют дверь для создания такого рода оборота»
«Технология работает, через пару лет мы получим абсолютно другую картину, чем сейчас. <…> К лету [следующего года] рассчитываем, будем проезжать по миллиону километров в неделю».