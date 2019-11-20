«Россия не собирается нападать»: главные заявления форума «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин

Об инфляции

«В среднем за январь—сентябрь безработица составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое значение в современной истории страны».

О президенте​ Украины Владимире Зеленском

«Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний».

О «российской угрозе»​

«Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно»