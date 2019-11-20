Путин назвал Зеленского симпатичным человеком

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.

Президент напомнил, что лично не встречался с Зеленским, а только говорил с ним по телефону. «Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему», — отметил глава государства.

По его словам, он видит в некоторых действиях Зеленского желание урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе. «Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные позитивные шаги все-таки были сделаны», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду разведение сил и средств в Золотом и Петровском. «Хотя вчера военные докладывали мне, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — добавил президент.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предлагал организовать личную встречу между президентами России и Украины. Комментируя это заявление, в Кремле указали, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского пока рано. В Киеве также отвергли проведение в скором времени встречи лидеров.