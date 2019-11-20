Основатель «Яндекса» назвал преимущества беспилотного транспорта

По его словам, технология полностью готова, а через пару лет картина с беспилотниками будет выглядеть абсолютно иначе. Это позволит компаниям существенно экономить, считает Волож

Основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож в рамках инвестиционного форума «Россия зовет» сообщил о преимуществах беспилотного транспорта. По его словам, основной из них является экономическая выгода для компаний.

«Для сервисов типа такси это серьезно снизит себестоимость», — считает он.

Также среди преимуществ он назвал полную готовность технологии и повышенную безопасность для людей. «Технология абсолютно работает, через пару лет мы получим абсолютно другую картину, чем сейчас», — отметил Волож.

По его словам, через два года алгоритмы, управляющие беспилотниками, будут допускать меньше ДТП, чем люди. Машина на автопилоте, сказал глава «Яндекса», способна проехать 100-200 км до первой аварии.