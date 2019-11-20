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Технологии и медиа ,  
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Основатель «Яндекса» назвал преимущества беспилотного транспорта
По его словам, технология полностью готова, а через пару лет картина с беспилотниками будет выглядеть абсолютно иначе. Это позволит компаниям существенно экономить, считает Волож

Основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож в рамках инвестиционного форума «Россия зовет» сообщил о преимуществах беспилотного транспорта. По его словам, основной из них является экономическая выгода для компаний.

«Для сервисов типа такси это серьезно снизит себестоимость», — считает он.

Также среди преимуществ он назвал полную готовность технологии и повышенную безопасность для людей. «Технология абсолютно работает, через пару лет мы получим абсолютно другую картину, чем сейчас», — отметил Волож.

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По его словам, через два года алгоритмы, управляющие беспилотниками, будут допускать меньше ДТП, чем люди. Машина на автопилоте, сказал глава «Яндекса», способна проехать 100-200 км до первой аварии.

Как отметил Волож, на этой неделе беспилотники компании преодолеют второй миллион километров. «К лету [будущего года] рассчитываем, будем проезжать по млн км в неделю», — сказал он.

Аналитики банка UBS ранее заявляли, что «Яндекс» может стать монополистом российского рынка беспилотного транспорта. В случае, если компания будет заниматься только пассажирскими перевозками, то такой бизнес к 2030 году может вырасти до $3,1 млрд. Стоимость всего российского рынка пассажирских беспилотных перевозок (преимущественно это такси и каршеринг) к 2030 году достигнет $4 млрд.

Авторы: Анна Балашова, Михаил Юшков, Тимофей Дзядко
Теги: «Яндекс», Аркадий Волож, беспилотный транспорт
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