Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея

7 февраля 2020 года ставку снизили до 6%. На конференции глава ЦБ появилась с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя.

Ранее ее спрашивали, с какой птицей она бы себя сравнила (например, главе Европейского центрального банка Кристин Лагард задали похожий вопрос: относит ли она себя к «ястребам», то есть сторонникам жесткой денежно-кредитной политики, или к «голубям», то есть сторонникам смягчения и снижения ставок, она тогда выбрала мудрую сову. — РБК). Набиуллина говорила, что не уверена, птица ли она вообще