Как в Великобритании завершили празднование юбилея правления Елизаветы II
В Великобритании завершилось проходившее впервые в истории страны празднование 70-летнего пребывания монарха на троне. Королева Елизавета II рассказала о своих впечатлениях от торжеств в специальном послании, которое размещено в Instagram-аккаунте королевской семьи (компания-владелец соцсети Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«Я была польщена и глубоко тронута, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой Платиновый юбилей. Хотя я и не присутствовала на всех мероприятиях лично, мое сердце было со всеми вами», — говорится в послании королевы.
Елизавета отметила, что ее вдохновили «доброта, радость и единение», которые были заметны в Соединенном королевстве в дни празднования. Она рассказала, что «по-прежнему полна решимости служить» британцам «в меру своих возможностей» при поддержке своей семьи.
Елизавета стала королевой Великобритании в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, Георга VI. Ее коронация прошла 2 июня 1953-го, к этой дате и приурочили основные торжества в честь юбилея правления королевы. Сейчас королеве 96 лет.
Юбилейные мероприятия начались еще в январе: тогда стартовал кулинарный конкурс «платиновый пудинг». Весной проходила акция по посадке деревьев в честь годовщины правления Елизаветы, в мае она приняла участие в открытии линии лондонского метро, названной в ее честь.
2-5 июня проходили основные праздничные мероприятия: торжественный парад, салют, зажжение юбилейных огней, юбилейная служба в соборе Святого Павла в Лондоне, конное дерби. Елизавета присутствовала далеко не на всех из них.
Королева в первый день празднования появилась на балконе Букингемского дворца и наблюдала праздничный парад вместе с членами своей семьи, однако затем канцелярия монарха сообщила, что Елизавета пропустит благодарственную службу из-за дискомфорта, который испытала во время участия в торжествах. Затем, однако, королева приняла участие в зажжении главного юбилейного огня, а в последний день праздника вновь вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся перед ним людей.
В этом году Елизавета не раз испытывала проблемы со здоровьем. В феврале она заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта нынешнего она не посещала выездные мероприятия.