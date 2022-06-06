Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Навка назвала допуск россиян к конгрессу ISU «очень приятной новостью» Спорт, 00:30
Шесть человек погибли при стрельбе в двух штатах США Общество, 00:19
Как в Великобритании завершили празднование юбилея правления Елизаветы II Общество, 00:01
ЦБ изучит возможность идентификации клиентов через банкоматы с видео Финансы, 00:01
В МИД России подтвердили запрет на пролет самолета Лаврова Политика, 05 июн, 23:49
Гави стал самым молодым бомбардиром в истории сборной Испании по футболу Спорт, 05 июн, 23:41
Дубль Криштиану Роналду помог сборной Португалии разгромить Швейцарию Спорт, 05 июн, 23:37
Начальник отдела полиции погиб в ДТП с двумя автомобилями под Астраханью Общество, 05 июн, 23:35
На сайте Минстроя России появилось сообщение о взломе Политика, 05 июн, 23:19
Не менее 50 человек погибли в результате атаки на церковь в Нигерии Общество, 05 июн, 23:04
Месси забил пять мячей в ворота сборной Эстонии Спорт, 05 июн, 22:58
Зеленский поручил кабмину рассмотреть идею запрета фейерверков Политика, 05 июн, 22:52
Вучич выступит с обращением после отмены визита Лаврова Политика, 05 июн, 22:40
Надаль рассказал о возможном участии в Уимблдоне Спорт, 05 июн, 22:24
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Как в Великобритании завершили празднование юбилея правления Елизаветы II

Мероприятия в честь 70-летнего юбилея правления королевы начались еще в январе, торжества 2-5 июня стали кульминацией праздника. Елизавета II сообщила, что она «глубоко тронута» участием в нем такого множества людей

Video

В Великобритании завершилось проходившее впервые в истории страны празднование 70-летнего пребывания монарха на троне. Королева Елизавета II рассказала о своих впечатлениях от торжеств в специальном послании, которое размещено в Instagram-аккаунте королевской семьи (компания-владелец соцсети Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Я была польщена и глубоко тронута, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой Платиновый юбилей. Хотя я и не присутствовала на всех мероприятиях лично, мое сердце было со всеми вами», — говорится в послании королевы.

Елизавета отметила, что ее вдохновили «доброта, радость и единение», которые были заметны в Соединенном королевстве в дни празднования. Она рассказала, что «по-прежнему полна решимости служить» британцам «в меру своих возможностей» при поддержке своей семьи.

От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II
Фотогалерея 

Елизавета стала королевой Великобритании в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, Георга VI. Ее коронация прошла 2 июня 1953-го, к этой дате и приурочили основные торжества в честь юбилея правления королевы. Сейчас королеве 96 лет.

Юбилейные мероприятия начались еще в январе: тогда стартовал кулинарный конкурс «платиновый пудинг». Весной проходила акция по посадке деревьев в честь годовщины правления Елизаветы, в мае она приняла участие в открытии линии лондонского метро, названной в ее честь.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Bells Mayer / Unsplash Приезжайте еще: что помогло Швейцарии привлечь лучшие компании мира
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Санкции ЕС и недвижимость: стоит ли инвестировать в квартиру за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Omar Marques / Getty Images Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России
Статьи

Салют, корги и парад: как Британия празднует юбилей Елизаветы II
Фотогалерея 


2-5 июня проходили основные праздничные мероприятия: торжественный парад, салют, зажжение юбилейных огней, юбилейная служба в соборе Святого Павла в Лондоне, конное дерби. Елизавета присутствовала далеко не на всех из них.

Королева в первый день празднования появилась на балконе Букингемского дворца и наблюдала праздничный парад вместе с членами своей семьи, однако затем канцелярия монарха сообщила, что Елизавета пропустит благодарственную службу из-за дискомфорта, который испытала во время участия в торжествах. Затем, однако, королева приняла участие в зажжении главного юбилейного огня, а в последний день праздника вновь вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся перед ним людей.

В этом году Елизавета не раз испытывала проблемы со здоровьем. В феврале она заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта нынешнего она не посещала выездные мероприятия.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Елизавета II юбилей Великобритания королева
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
77 лет на купюрах: как менялись портреты Елизаветы II на валютах 30 стран
Общество
За рулем Land Rover и с корги: увлечения королевы Елизаветы II
Политика
От «Тачек» до «Голого пистолета». Елизавета II в кино и книгах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter