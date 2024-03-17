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Выборы президента России ,  
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Памфилова исключила «большевистскую» замену традиционного голосования

Элла Памфилова: «большевистской» замены традиционного голосования не будет
Сюжет
Выборы президента России
Элла Памфилова исключила «большевистскую» замену традиционного способа голосования на выборах с помощью бумажных бюллетеней на электронное. По ее словам, в дальнейшем будут использоваться оба формата голосования
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Большевистской» замены традиционного способа голосования на выборах с помощью бумажных бюллетеней на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Я не устаю это повторять: никакой большевистской замены одного на другое не предполагается и быть не может. Они будут сосуществовать вместе. Традиционное [голосование] — это база, так будет всегда, потому что для людей это привычно и необходимо. Для многих это такой своеобразный, я не скажу, что ритуал, но важное действие в жизни. Именно поэтому вы сейчас приходите семьями и так далее», — сказала она, отвечая на вопрос о том, планируется ли полностью заменить традиционное голосование на дистанционное.

По ее словам, оба формата будут использоваться в дальнейшем.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава ЦИК подчеркнула, что дистанционное голосование «возникло не от хорошей жизни, а потому что страна огромная». По ее мнению, дистанционно выборы провели в 29 регионах только потому, что была уверенность в обеспечении защиты в этой части. «И хорошо, что мы не переборщили. Потому что тот уровень DDoS-атак, которые сейчас идут на ДЭГ, беспрецедентный», — сказала Памфилова.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее глава ЦИК говорила о попытках поджечь или залить rкрасящими жидкостями урны с бюллетенями в 20 регионах на 29 избирательных участках. В результате, по ее подсчетам, безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

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Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, которые принимали участие в голосовании.

Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ. Электронное голосование будет доступно до 20:00 сегодня.

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов на выборы, среди них — вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Результаты голосования ЦИК должна окончательно определить не позднее 28 марта. Результаты экзитполов (опросы граждан на выходе с избирательных участков), которые проводят на выборах ВЦИОМ и ФОМ, опубликуют после закрытия избирательных участков в Калининградской области (после 21:00 мск).

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Теги
Георгий Смирнов, Мария Лисицына Мария Лисицына
выборы президента России Элла Памфилова ЦИК интернет-голосование
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