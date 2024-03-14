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Выборы президента России ,  
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В России началось голосование на выборах президента

Участки для голосования на выборах президента России открылись на Камчатке
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Выборы президента России
На Дальнем Востоке, где уже наступило утро 15 марта, началось голосование на выборах президента России. Проголосовать за одного из четырех кандидатов также можно онлайн. Выборы продлятся три дня — до 17 марта

На Камчатке открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. Они начали работать в 8:00 15 марта.

Всего на территории края действуют 319 избирательных участков. Председатель камчатского избиркома Инга Иринина сообщила, что 179 участков находятся на суше, а 124 — это морские избирательные участки. В медицинских учреждениях и в отдаленных труднодоступных местах открыто 16 временных участков для голосования.

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Фото:Александр Сухов / РИА Новости

Кроме того, жители региона могут проголосовать онлайн в любое время с 15 по 17 марта. Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что уже проголосовал на выборах президента онлайн.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя выбор трехдневного формата, напомнила, что впервые его стали использовать в пандемию, но он «пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ».

В бюллетене будет четыре кандидата. Кроме Владимира Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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Теги
Камчатка Дальний Восток выборы президента России
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