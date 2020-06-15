Пандемия коронавируса , 15 июн, 08:22
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В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID
В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщил NBD.
Решение власти приняли из-за близкого расположения Баодина к Пекину, и «крайне тесного» грузового сообщения и активного перемещения людей между городами.
В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина.
Оптовый рынок в Пекине закрыли после того, как у двух его сотрудников обнаружили коронавирус.
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