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В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщил NBD.

Решение власти приняли из-за близкого расположения Баодина к Пекину, и «крайне тесного» грузового сообщения и активного перемещения людей между городами.

В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина.

Оптовый рынок в Пекине закрыли после того, как у двух его сотрудников обнаружили коронавирус.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Китай, военное положение
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