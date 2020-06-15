Пандемия коронавируса , 15 июн, 08:31
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В Китае предупредили о высоком риске распространения COVID-19 в Пекине
Из-за вспышки коронавируса в Пекине риск распространения инфекции в китайской столице очень высок. Об этом заявила вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, передает агентство «Синьхуа».
По словам Сунь Чуньлань, все новые кластерные случаи заражения в Пекине связаны с оптовым рынком сельхозпродукции «Синьфади», который обычно посещает большое число людей. Предупредив о большом риске распространения инфекции, вице-премьер Госсовета потребовала принять решительные меры.
Кроме того, политик призвала провести «самое строгое эпидемиологическое расследование» на рынке и в прилегающем к нему районе, а также отследить источник возникновения инфекции.
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