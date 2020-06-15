Вирусолог сравнил выявленный в Пекине и в Ухане коронавирус

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может быть более заразным, чем обнаруженный ранее в Ухане. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, его слова передает газета Global Times.

«Обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», — заявил вирусолог. Он отметил, что с эволюцией вирус может как ослабевать, так и усиливаться.

За четыре дня с момента обнаружения вируса на оптовом рынке, его подтвердили уже у 79 человек, указал Чжаньцю. При предыдущей вспышке в Ухане такое число зараженных выявили только через несколько недель после подтверждения вируса, отметил он.



Кроме того, в Ухане эпидемия началась зимой, а сейчас в Пекине высокая летняя температура, что должно препятствовать распространению болезни, добавил Чжаньцю.

Вспышку коронавируса зафиксировали на оптовом рынке «Синьфади» 13 июня. В городском районе Фэнтай, где находится рынок, ввели режим военного положения. Жителей обязали соблюдать режим самоизоляции, а школы и детские сады приостановили работу.