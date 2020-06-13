В одном из районов Пекина ввели «режим военного времени» из-за COVID-19

В пекинском районе Фэнтай ввели режим военного положения после того, как на расположенном там оптовом рынке была обнаружена вспышка коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй, передает издание Sina.

Жесткий контроль вводится в расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах, жители микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции и не могут покидать дома. Занятия в трех начальных школах и трех детских садах, которые уже открылись, снова прекращаются. Учебные заведения, которые еще не вернулись к работе, также должны отложить возобновление занятий.

Власти сообщили, что анализы 45 человек из 517, которые посещали рынок, дали положительный результат на коронавирус.

Крупный оптовый рынок «Синьфади», расположенный в районе Фэнтай, временно закрыли в субботу после того, как там обнаружили коронавирус.