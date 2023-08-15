Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Махачкале

Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский президент Александр Лукашенко выразили соболезнования Путину в связи со взрывом на АЗС в Махачкале, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме Токаева.

По данным МЧС, число погибших при взрыве выросло до 30 человек, пострадали 75. Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура.

Накануне 14 августа загорелось здание автосервиса в районе торгового центра «Глобус», затем огонь перекинулся на заправку, а уже на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Спустя четыре часа возгорание удалось ликвидировать на площади 600 кв. м. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС.

После взрыва в Кумторкалинском районе будет введен режим ЧС, добавил он.

Прокуратура Дагестана начала проверку, местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе. СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Глава Дагестана Сергей Меликов обещал выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в результате взрыва.