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Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Махачкале

Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский президент Александр Лукашенко выразили соболезнования Путину в связи со взрывом на АЗС в Махачкале, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме Токаева.

По данным МЧС, число погибших при взрыве выросло до 30 человек, пострадали 75. Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура.

Накануне 14 августа загорелось здание автосервиса в районе торгового центра «Глобус», затем огонь перекинулся на заправку, а уже на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Спустя четыре часа возгорание удалось ликвидировать на площади 600 кв. м. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС.

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После взрыва в Кумторкалинском районе будет введен режим ЧС, добавил он.

Прокуратура Дагестана начала проверку, местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе. СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Глава Дагестана Сергей Меликов обещал выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в результате взрыва.

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