Пожар на заправке в Махачкале потушили

Пожарные потушили возгорание на автозаправке на окраине Махачкалы, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Площадь пожара достигала 600 кв. м. В тушении участвовали более 260 человек и 80 единиц техники. «Проводится проливка и разборка конструкций», — сообщили в МЧС.

По поручению главы ведомства Александра Куренкова спецсборт доставит пострадавших из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы. В готовность приведен самолет Ил-76 с медицинскими модулями, в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. На борту находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В результате взрыва на заправке, который произошел накануне вечером, пострадали 56 человек, 13 из них — дети, сообщил минздрав Дагестана. Погибли 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних. На место происшествия приехала глава минздрава республики Татьяна Беляева, она держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим. В Махачкалу вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Врачам и пострадавшим помогают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники некоммерческой организации «Добровольцы Дагестана», сообщило министерство молодежи Дагестана. Жители республики массово пришли сдавать кровь, заявил региональный минздрав. «Просим отложить визит на станцию переливания на завтра. Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало», — написало ведомство.

На место происшествия приехали глава Дагестана Сергей Меликов, председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьер Абдурахман Махмудов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, министр транспорта Джамбулат Салавов, глава регионального МЧС Нариман Казимагамедов, глава Ростехнадзора Артур Амутинов и ряд руководителей других органов власти.