Власти Москвы оценили ситуацию с количеством коек для заболевших COVID

Сейчас мест для коронавирусных больных в столице хватает. Но они могут закончиться, если жители не будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию

Фото: Денис Гришкин / ТАСС

В Москве пока хватает больничных коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, однако они могут закончиться. Об этом заявила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — пояснила Ракова.

Она сообщила, что весной московским властям пришлось перепрофилировать под прием больных с COVID-19 основную массу коечного фонда. Это привело к практически полной остановке оказания помощи другим соматическим больным. «Большинство соматических стационаров очень сложно адаптировать под требования инфекционных», — сказала Ракова.

Сейчас под пациентов с коронавирусом в столице разворачиваются два временных медицинских центра — в Крылатском и в Сокольниках. «У нас есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это ТЦ «Москва», он законсервирован, сейчас идет работа по расконсервированию и формированию коллектива госпиталя. И центр на ВДНХ», — рассказала заместитель мэра.