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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы оценили ситуацию с количеством коек для заболевших COVID

Сейчас мест для коронавирусных больных в столице хватает. Но они могут закончиться, если жители не будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию
Фото:Денис Гришкин / ТАСС
Фото: Денис Гришкин / ТАСС

В Москве пока хватает больничных коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, однако они могут закончиться. Об этом заявила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — пояснила Ракова.

Она сообщила, что весной московским властям пришлось перепрофилировать под прием больных с COVID-19 основную массу коечного фонда. Это привело к практически полной остановке оказания помощи другим соматическим больным. «Большинство соматических стационаров очень сложно адаптировать под требования инфекционных», — сказала Ракова.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сейчас под пациентов с коронавирусом в столице разворачиваются два временных медицинских центра — в Крылатском и в Сокольниках. «У нас есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это ТЦ «Москва», он законсервирован, сейчас идет работа по расконсервированию и формированию коллектива госпиталя. И центр на ВДНХ», — рассказала заместитель мэра.

По мнению Раковой, причин роста заболеваемости в Москве несколько, среди них — возвращение в город людей после долгой весенней изоляции и летних отпусков. «Но, на мой взгляд, вторая — и главная — причина — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас очень высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — отметила она.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Как заявила Ракова, в Москве живут более 800 тыc. людей с серьезными хроническими заболеваниями, для которых ввели возможность оставаться дома, взяв больничный. «Но на сегодняшний день из них к нам обратились только 2,5 тыс. Все остальные продолжают работать. Это заставляет задумываться над тем, какие меры нам принимать дальше», — резюмировала заммэра.

6 октября в Москве было зафиксировано сразу два коронавирусных антирекорда: количество новых больных за сутки превысило 4 тыс. человек, а число госпитализированных — 1 тыс. Таким образом, столица практически вернулась к весенним пиковым показателям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва Анастасия Ракова
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