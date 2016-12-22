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Разрушения от урагана «Майкл» в США. Фоторепортаж
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Разрушения от урагана «Майкл» в США. Фоторепортаж
Общество, 13:38
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Разрушения от урагана «Майкл» в США

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восток США 10 октября. Известно о семи погибших. От стихии пострадала военная база. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК

Фото: Carlo Allegri / Reuters

10 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в штате Флорида в связи с ураганом «Майкл»

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Урагану была присвоена четвертая категория по силе ветра из пяти возможных

Фото: Chris O'Meara / Reuters

Максимальная скорость ветра достигала 250 км/ч

Фото: Jonathan Bachman / Reuters
В юго-восточных штатах без света остались сотни тысяч человек
 
Фото: AlyssaHymanMMJ / Twitter

От урагана пострадала база ВВС США Тиндалл, расположенная во Флориде. Непогода повредила линии электропередач и сорвала со зданий крыши. Персонал базы и семьи военных были эвакуированы. Никто не пострадал

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Режим чрезвычайной ситуации, помимо Флориды, был объявлен в Алабаме и Джорджии

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Из зоны бедствия эвакуировали около 400 тыс. человек

Фото: Gerald Herbert / AP

По мере продвижения на континент шторм ослаб до уровня тропического шторма

Фото: Glenn Fawcett / ZUMA / ТАСС

Также ураган принес сильные дожди

Фото: Miami Herald / TNS / ZUMA / ТАСС

Повреждения получила железнодорожная инфраструктура

Фото: Chris O'Meara / Reuters

К 12 октября известно о семи жертвах стихии. По данным телеканала ABC, среди погибших есть ребенок

Фото: David Goldman / AP

В сентябре южные штаты уже пережили сильный ураган «Флоренс». Тогда жертвами стали более 40 человек.

Теги: мультимедиа , ураган
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