Разрушения от урагана «Майкл» в США

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восток США 10 октября. Известно о семи погибших. От стихии пострадала военная база. Последствия урагана — в фоторепортаже РБК
10 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в штате Флорида в связи с ураганом «Майкл»
Урагану была присвоена четвертая категория по силе ветра из пяти возможных
Максимальная скорость ветра достигала 250 км/ч
От урагана пострадала база ВВС США Тиндалл, расположенная во Флориде. Непогода повредила линии электропередач и сорвала со зданий крыши. Персонал базы и семьи военных были эвакуированы. Никто не пострадал
Режим чрезвычайной ситуации, помимо Флориды, был объявлен в Алабаме и Джорджии
Из зоны бедствия эвакуировали около 400 тыс. человек
По мере продвижения на континент шторм ослаб до уровня тропического шторма
Также ураган принес сильные дожди
Повреждения получила железнодорожная инфраструктура
В сентябре южные штаты уже пережили сильный ураган «Флоренс». Тогда жертвами стали более 40 человек.