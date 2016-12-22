Трамп ввел режим ЧП в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Майкл»

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за урагана «Майкл». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Он поручил Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать оказание помощи в связи со стихийным бедствием. Во многих графствах помощь будет на 75% финансироваться из федерального бюджета.

Как сообщает Associated Press, ураган «Майкл» движется через Мексиканский залив к штату Флорида. Скорость ветра достигает 120 миль/ч (около 193 км/ч). Урагану присвоили третью категорию, он находится на расстоянии 470 км к югу от города Панама.

В сентябре на штаты восточного побережья США обрушился ураган «Флоренс». В результате наводнений 700 тыс. домохозяйств остались без света, а 15 тыс. человек пришлось эвакуироваться. Жертвами урагана стали 16 человек.

В конце сентября к мексиканскому штату Нижняя Калифорния приближался ураган «Роса» из Тихого океана. Скорость ветра внутри него достигала 230 км/ч, а порывы доходили до 275 км/ч. Ему присвоили четвертую категорию.