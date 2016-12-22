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Ураган «Майкл» в США ослаб до первой категории
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Ураган «Майкл» в США ослаб до первой категории
Общество, 06:49
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Ураган «Майкл» в США ослаб до первой категории

Обрушившийся на юго-восточное побережье США ураган «Майкл» ослаб до первой категории из пяти возможных, свидетельствуют данные Национального центра по слежению за ураганами.

Там подчеркнули, что из-за урагана ожидается сильный дождь, который может привести к представляющему угрозу для жизни населения наводнению в штатах Джорджия, Вирджиния, а также Северная и Южная Каролина.

В то же время из-за урагана уже погиб один человек в городе Дотан (штат Алабама), передает WCTV со ссылкой на шерифа. По словам представителя властей, на дом погибшего упало дерево.

Трамп ввел режим ЧП в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Майкл»
Общество

Накануне, 10 октября, президент США Дональд Трамп объявил в штате Флорида режим чрезвычайного положения из-за урагана «Майкл».

Теги: ураган
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