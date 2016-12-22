Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 12 человек

Число погибших в США из-за урагана «Майкл» увеличилось до 12 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя власти.
Отмечается, что жертвы были в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Вирджиния. Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг не исключил, что число погибших продолжит увеличиваться.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Вирджинии сообщил в Twitter, что только на территории штата погибли пять человек. Отмечается, что 520 тыс. человек остались без электроэнергии, 1,2 тыс. дорог были заблокированы.
Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточное побережье США в среду, 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за урагана.
11 октября Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что «Майкл» ослаб до первой категории из пяти возможных. Однако, из-за урагана начались дожди, которые в штатах Джорджия, Вирджиния, а также Северная и Южная Каролина могут привести к наводнению, представляющему угрозу жизни людей.