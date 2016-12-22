Военные США сообщили о «масштабном ущербе» авиабазе от урагана «Майкл»

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Ураган «Майкл» нанес «существенный урон» базе ВВС США «Тиндалл», расположенной в штате Флорида на юго-востоке страны, сообщило командование авиабазы в Facebook.

Из-за урагана попадали деревья, оказались повреждены линии электропередачи, со строений «сорвало крыши», описали военные. Позднее они сообщили, что базе причинен «масштабный катастрофический ущерб». Персонал базы и члены их семей эвакуированы. Военные подчеркнули, что пострадавших или погибших нет.

Стихия повредила взлетно-посадочную полосу и расположенные поблизости здания, многие из которых восстановлению не подлежат. Полностью уничтожен причал, располагавшийся на территории авиабазы.

Кадры с разрушенной авиабазы опубликовал телеканал CBS. На них видно, что ураган разбросал по территории базы самолеты, автомобили, катера и сорвал кровлю со многих зданий.

Видео: CBS News / YouTube

The New York Times пишет, что на авиабазе размещена крупнейшая группировка истребителей F-22 — 55 самолетов, каждый из которых стоит $339 млн. Но им ущерб не нанесен: военные перегнали эти истребители и 17 других учебных самолетов на территорию другой военной базы.

На авиабазе служат около 3,6 тыс. человек. В ВВС США не смогли сказать, когда база может возобновить работу.

«Майкл» — ураган, обрушившийся на юго-восточное побережье США в среду, 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч. По мере продвижения вглубь континента ураган ослабевал до уровня тропического шторма.

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Президент США Дональд Трамп 10 октября ввел режим ЧП в штате Флорида. Вечером в четверг, 11 октября, сообщалось, что от урагана погибли по меньшей мере шесть человек.