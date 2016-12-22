Число жертв шторма «Флоренс» в США выросло до 43 человек.

По меньшей мере 43 человека погибли в результате последствий тропического шторма «Флоренс», сообщает ABC со ссылкой на заявление администрации губернатора штата Северная Каролина Роя Купера.
Власти сообщили, что могут подтвердить 32 смерти в Северной Каролине, еще 11 человек погибли в штате Южная Каролина. В администрации Купера отметили, что за прошедшую неделю удалось спасателям удалось эвакуировать около 5 тыс. человек из районов, попавших под действие шторма.
Режим чрезвычайного положения был введен в Северной и Южной Каролине, а также штатах Вирджиния и Мэриленд 11 сентября, когда «Флоренс» только приближался к восточному побережью США.
По данным аналитиков Moody’s ущерб от вызванных штормом разрушений составит от $38 млрд до $50 млрд. Эта сумма включает в себя ущерб недвижимости и транспортным средствам, потери бизнеса, а также выплаты, которые предстоит сделать страховым компаниям.