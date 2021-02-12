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Финансы ,  
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Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея

12 февраля ЦБ на первом заседании в новом году снова оставил ключевую ставку на уровне 4,25%, цикл смягчения денежно-кредитной политики официально завершен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции надевает разные броши, которые, как считается, символизируют текущую ситуацию в экономике. Она сама не раскрывает их смысл и считает, что, если будет объяснять, «это будет достаточно скучно». С помощью каких невербальных символов глава ЦБ общалась с публикой и что она надела на этот раз — в фотогалерее РБК
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

7 февраля 2020 года ставку снизили до 6%. На конференции глава ЦБ появилась с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя.

Ранее ее спрашивали, с какой птицей она бы себя сравнила (например, главе Европейского центрального банка Кристин Лагард задали похожий вопрос: относит ли она себя к «ястребам», то есть сторонникам жесткой денежно-кредитной политики, или к «голубям», то есть сторонникам смягчения и снижения ставок, она тогда выбрала мудрую сову. — РБК). Набиуллина говорила, что не уверена, птица ли она вообще

Фото:Артем Кудрявцев / РИА Новости
Фото: Артем Кудрявцев / РИА Новости

20 марта на брифинг по ситуации с падающим российским рублем глава ЦБ надела на лацкан пиджака брошь в форме неваляшки. Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

24 апреля во время пандемии и режима самоизоляции Набиуллина появилась с брошью в виде домика. На заседании совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

За брошью-домиком 19 июня последовала брошь в виде голубя. Эта птица символизирует мир и на финансовом рынке обозначает сторонников смягчающей политики. Ставка тогда опустилась на отметку 4,5%

Фото:Банк России / Youtube
Фото: Банк России / Youtube

24 июля, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,25% годовых, на лацкане пиджака председателя ЦБ появились две броши. Одна в виде латинской буквы V, а вторая — в виде золотой подковы. Пользователи Сети высказали предположения, что символ V — это намек на восстановление и что «это значит, что ЦБ во всем мире набросили ликвидности на рынок»

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

18 августа Эльвира Набиуллина надела брошь в виде знака «пауза». Банк России оставил ключевую ставку без изменений

Фото:пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
23 октября ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Глава ЦБ появилась на пресс-конференции с брошью в форме волны. Предположительно, это символ волнообразного процесса восстановления российской экономики или может быть связано с осенней волной распространения COVID-19. Кроме того, «голубой волной» (blue wave) в американских СМИ называют победу демократов на выборах
Фото:пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
18 декабря, на последнем в 2020 году заседании, ЦБ снова сохранил ставку на уровне 4,25%. Глава регулятора появилась на пресс-конференции с брошкой в виде снегиря. Возможно, она символизирует приход зимы или длительную заморозку ключевой ставки.
Фото:пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России
12 февраля, на первом в 2021 году заседании, ЦБ снова сохранил ставку 4,25%. На этот раз брошь Набиуллиной была в виде точки. По всей видимости, это символизирует окончание цикла смягчения денежно-кредитной политики, продлившегося полтора года. «Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация», — заявила на пресс-конференции глава регулятора
Автор
Дарья Минько
мультимедиа Центробанк Эльвира Набиуллина ключевая ставка брошь
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Набиуллина пришла с брошью-волной на пресс-конференцию ЦБ
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