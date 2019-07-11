Перекрытые из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах трассы открыли

Движение на Осташковском шоссе, перекрытое из-за пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, восстановлено, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что затруднено движение на Волковском и Ярославском шоссе, а также на Олимпийском проспекте в Мытищах.

На подмосковной ТЭЦ-27 11 июля произошел крупный пожар. В районе 11:00 загорелся газопровод «Мосгаза» за территорией теплоэлектроцентрали, что привело к возгоранию ТЭЦ, сообщили в Минэнерго. Пожар ликвидировали к 13.45 мск. За помощью, как сообщили РБК в региональном управлении МЧС обратились 13 человек.

МЧС удалось справиться с факельным горением, однако пожар на территории, окружающей ТЭЦ, продолжается.