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В Псковской области отменили парад Победы Политика, 10:59
Политика ,  
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В Псковской области отменили парад Победы

В Псковской области отменили парад Победы в 2023 году
Псков
Псков (Фото: Рамиль Галеев / ТАСС)

Военного парада Победы на 9 Мая в Псковской области в этом году проводиться не будет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Вопрос о проведении парада обсуждался с представителями силовых структур региона. «Участники оперативного совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате», — рассказал Ведерников. Решение властей мотивировано «по целому ряду причин».

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Несколько российских регионов решили в этом году не проводить парады Победы. В начале апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что решение отказаться от парада было принято, чтобы не провоцировать вооруженные силы Украины скоплением техники и военнослужащих в центре Белгорода. Курский губернатор Роман Старовойт заявил об аналогичном решении в связи с намерением оперштаба области усилить антитеррористические меры. В Курске также не будет салюта в честь праздника.

Не будет парада на 9 Мая и в Крыму — как пояснил глава республики Сергей Аксенов, по соображениям безопасности. В Севастополе, объявил губернатор Михаил Развожаев, парад отменили по рекомендации Минобороны.

Теги
Псковская область 9 Мая Парад Победы
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