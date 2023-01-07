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Путин прибыл в Благовещенский собор Московского Кремля на Рождество

Президента России встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф. Путин находится в храме наедине со священнослужителями, как и в 2022 году

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. Кадры с главой государства показал телеканал «Россия 1».

Президента встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф. Он посетил службу один, выбрав для богослужения официальный костюм и свитер.

Ранее президент России называл Рождество одним из самых любимых праздников христиан, отметив, что он «объединяет людей вокруг высоких духовных идеалов» и поддерживает семейные традиции.

В 2018, 2019 и 2020 годах Путин встречал Рождество в Санкт-Петербурге. В 2020 году он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе, службу провел настоятель Николай Брындин. Ранее Путин рассказывал, что он был крещен в этом соборе в 1952 году.

В 2021 году на Рождество Путин посетил церковь Николы на Липне в Новгородской области и подарил ей икону «Господь Вседержитель». 

В 2022 глава государства принял участие в рождественском богослужении в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области. Служба прошла в храме Спаса Нерукотворного Образа. Президент посетил богослужение в костюме без галстука, он пришел один и поставил свечу напротив иконы Рождества Христова.

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Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что из-за мер по борьбе с коронавирусом Путин находился в храме наедине со священнослужителями.

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин Рождество Кремль
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