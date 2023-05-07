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На Каховской ГЭС начали контролируемый сброс для снижения уровня воды

Администрация округа сообщила о контролируемом сбросе воды на Каховской ГЭС
Уровень воды в Каховском водохранилище пришлось понижать, чтобы избежать прорыва дамбы, о котором предупреждал член правительства Запорожской области Владимир Рогов. Под угрозой находились десятки сел

На Каховской ГЭС начали контролируемый сброс для снижения уровня воды
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С плотины Каховской гидроэлектростанции начали регулируемый сброс воды из водохранилища после угрозы прорыва дамбы у города Каменка Днепровская. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что военным удалось решить проблему подъема шандорного затвора для спуска воды, также они «справились с задвижкой на головной станции СКК [Северо-Крымского канала] в Таврийске и направили часть воды в Каховский магистральный канал». В связи с этим «уровень воды в Каховском водохранилище падает».

4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня. По его словам, вода поднялась на 2,5 м выше нормы из-за погоды — в области несколько недель подряд шли дожди. Также Рогов обвинил украинские власти в попытке переполнить водохранилище за счет сброса воды через ДнепроГЭС. В связи с этим под угрозой находились несколько десятков сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек, подчеркивал Рогов.

Каховское водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская АЭС.

О том, что прорыва дамбы удастся избежать, говорил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать», — заявил он 5 мая. После этого Рогов сообщил о понижении уровня воды в Каховском водохранилище.

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Запорожская область водохранилище ГЭС вода
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