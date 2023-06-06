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Киев начал эвакуацию жителей правого берега Днепра после разрушения ГЭС

МВД Украины объявило эвакуацию жителей правого берега Днепра после обрушения Каховской ГЭС
Из-за обрушения Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов Херсонской области на правом берегу Днепра, которые остаются под контролем Киева, объявили эвакуацию. В том числе под частичную эвакуацию попал Херсон

В связи с обрушением Каховской ГЭС украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева. Об этом сообщило МВД Украины. Мэр Новой Каховки, находящейся под российским контролем, Владимир Леонтьев, заявил, что потребности в эвакуации города из-за угрозы возможного подтопления на данный момент нет, отметив, что она может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже по течению Днепра.

«Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел», — говорится в сообщении украинского МВД в телеграм-канале.

Жителей этих населенных пунктов призвали отключить электроприборы, собрать документы и предметы первой необходимости и следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении к жителям в Telegram заявил, что через пять часов вода достигнет критического уровня. Он опубликовал схему эвакуации на небезопасных территориях.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховской ГЭС из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем, вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет, сама дамба уцелела.

В то же время источник ТАСС рассказал, что на станции разрушена плотина «из-за повреждений». Данные о частичном разрушении плотины подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

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Примерно за час до этого командование украинской армии «Юг» заявило, что Каховская ГЭС была подорвана. Телеграм-каналы, в частности Baza и Shot, писали о серьезных разрушениях на станции. Тогда Леонтьев назвал бредом данные о подрыве ГЭС, заявив, что в городе «везде все тихо и спокойно».

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы, о котором предупреждал член правительства Запорожской области Владимир Рогов.

За три дня до этого он говорил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня. Водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Каховская ГЭС Херсонская область Херсон эвакуация
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