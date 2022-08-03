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При пожаре на складе Ozon в Подмосковье пострадали 11 человек

Ozon OZON ₽1 208,5 +0,33% Купить

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При пожаре на складе Ozon в подмосковном городском округе Истра пострадали 11 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«11 человек пострадали в результате пожара на складе Ozon, два человека госпитализированы, девять осмотрены на месте и от госпитализации отказались», — указали в МЧС.

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Александр Щербак / ТАСС Фото:МЧС РФ Фото:Сергей Морозов / ТАСС Фото:istrapod / VK Фото:РИА Новости Фото:Мария Мамчур / VK Фото:i.login / VK Фото:ekaterina.shutrova / VK

Пожар начался около 12:30 по местному времени 3 августа. Склад находится в селе Петровское на Новорижском шоссе. Из здания вывели более 1 тыс. сотрудников. По данным МЧС, площадь горения составляет 35 тыс. кв. м, в тушении принимают участие около 100 человек и 30 единиц техники.

«Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания, большой горячей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков», — рассказали РБК в МЧС.

Как указала глава округа Истра Татьяна Витушева, пожару присвоили третий ранг сложности. По предварительной информации, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности, добавила Витушева.

Областная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

«РИА Новости» отмечает, что, по оценке Всероссийского союза страховщиков, потенциальный ущерб от пожара превышает 10 млрд руб. В пресс-службе Ozon сообщили РБК, что вернут покупателям и продавцам деньги за товары, утраченные или поврежденные огнем.

Теги
пострадавшие пожары Истра OZON Московская область новости Ozon
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