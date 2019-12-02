Общество , 02 дек, 12:28
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Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж
В Москве готовят к сносу киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. 1 декабря там прошел последний киносеанс. На месте кинотеатра, петиция против сноса которого собрала более 100 тыс. подписей, построят 21-этажное здание
Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. Там работали 24 просмотровых зала, что делало его самым крупным в Восточной Европе
О том, что на месте «Соловья» будет построен жилой комплекс, стало известно осенью 2018 года. В ноябре собственник здания показал проект 21-этажного дома. По словам его представителя, в новом здании появится и новый кинотеатр
Кроме премьер в «Соловье» можно было посмотреть картины, широкий прокат которых завершился
Полностью здание «Соловья» будет демонтировано в декабре
В защиту киноцентра высказывались общественные деятели. Например, режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков написал в мэрию письмо с просьбой сохранить «Соловей». Петиция в защиту кинотеатра собрала более 100 тыс. подписей
По словам собственника «Соловья» Вадима Меркина, сохранение здания невозможно, так как оно не соответствует требованиям безопасности
Митинги и пикеты в защиту «Соловья» начались еще в прошлом году. Защитники кинотеатра подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю Марату Хуснуллину, а 1 декабря 2018 года провели митинг, резолюцию по итогам которого с требованием сохранить киноцентр направили в мэрию. Однако им никто не ответил
Как утверждают в Стройкомплексе Москвы, в новом здании на месте кинотеатра откроют пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном для детей
Последний сеанс прошел в киноцентре вечером 1 декабря. Как и в день открытия Большого зала, 1 марта 1989 года, зрителям показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор»