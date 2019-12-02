Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В порту Астрахани произошел пожар на иранском судне с древесиной Общество, 13:26 Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России Политика, 13:12 В Дагестане задержали двух подозреваемых в пособничестве боевикам Общество, 13:06 СК завел дело после гибели трех детей на реке в Брянской области Общество, 13:06 Оборот киоска с шаурмой и амбиции космической ракеты: как открыть галерею Pro, 13:02 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 13:01 Более 15% россиян заявили о готовности принять любые запреты государства Политика, 12:56 Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Бизнес, 12:56 В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании Общество, 12:42 Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа Политика, 12:42 Виллы, пентхаусы, лофты: о современных маркерах элитарности и приватности РБК и Элитная недвижимость, 12:31 «РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца Общество, 12:30 Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж Общество, 12:28  Про науку: как кошмары делают нас смелее Стиль, 12:28
Общество ,  
0 
Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж
В Москве готовят к сносу киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. 1 декабря там прошел последний киносеанс. На месте кинотеатра, петиция против сноса которого собрала более 100 тыс. подписей, построят 21-этажное здание
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. Там работали 24 просмотровых зала, что делало его самым крупным в Восточной Европе
 
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что на месте «Соловья» будет построен жилой комплекс, стало известно осенью 2018 года. В ноябре собственник здания показал проект 21-этажного дома. По словам его представителя, в новом здании появится и новый кинотеатр

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Кроме премьер в «Соловье» можно было посмотреть картины, широкий прокат которых завершился
Фото: Андрей Любимов / РБК
Полностью здание «Соловья» будет демонтировано в декабре
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В защиту киноцентра высказывались общественные деятели. Например, режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков написал в мэрию письмо с просьбой сохранить «Соловей». Петиция в защиту кинотеатра собрала более 100 тыс. подписей
Фото: Андрей Любимов / РБК
По словам собственника «Соловья» Вадима Меркина, сохранение здания невозможно, так как оно не соответствует требованиям безопасности
Фото: Геннадий Черкасов / Mосковский Комсомолец
Митинги и пикеты в защиту «Соловья» начались еще в прошлом году. Защитники кинотеатра подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю Марату Хуснуллину, а 1 декабря 2018 года провели митинг, резолюцию по итогам которого с требованием сохранить киноцентр направили в мэрию. Однако им никто не ответил
Фото: Андрей Любимов / РБК
Как утверждают в Стройкомплексе Москвы, в новом здании на месте кинотеатра ​откроют пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном для детей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Последний сеанс прошел в киноцентре вечером 1 декабря. Как и в день открытия Большого зала, 1 марта 1989 года, зрителям показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор»
Теги: мультимедиа, кинотеатр
Материалы по теме
В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter