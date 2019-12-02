Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. Там работали 24 просмотровых зала, что делало его самым крупным в Восточной Европе



О том, что на месте «Соловья» будет построен жилой комплекс, стало известно осенью 2018 года. В ноябре собственник здания показал проект 21-этажного дома. По словам его представителя, в новом здании появится и новый кинотеатр

Кроме премьер в «Соловье» можно было посмотреть картины, широкий прокат которых завершился

Полностью здание «Соловья» будет демонтировано в декабре

В защиту киноцентра высказывались общественные деятели. Например, режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков написал в мэрию письмо с просьбой сохранить «Соловей». Петиция в защиту кинотеатра собрала более 100 тыс. подписей

По словам собственника «Соловья» Вадима Меркина, сохранение здания невозможно , так как оно не соответствует требованиям безопасности

Митинги и пикеты в защиту «Соловья» начались еще в прошлом году. Защитники кинотеатра подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю Марату Хуснуллину, а 1 декабря 2018 года провели митинг, резолюцию по итогам которого с требованием сохранить киноцентр направили в мэрию. Однако им никто не ответил

Как утверждают в Стройкомплексе Москвы, в новом здании на месте кинотеатра ​откроют пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном для детей