Как в Аргентине протестуют против реформ Милея. Фоторепортаж
В Аргентине прошли митинги против экономической «шоковой терапии» президента Хавьера Милея. Для разгона демонстраций полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Митинги идут на фоне дебатов в конгрессе о делегировании законодательных полномочий главе государства. Что происходит на улицах Буэнос-Айреса — в фоторепортаже РБК
В Аргентине продолжаются протесты против экономических реформ президента Хавьера Милея. Демонстранты требуют от Национального конгресса отклонить Сводный закон — пакет законопроектов, который Милей назвал «самым глубоким этапом реформы». Сводный закон затрагивает области, которые, согласно Конституции страны, возможно изменить только решением конгресса, а именно Налоговый, Трудовой и Уголовный кодексы.
На фото: разгон митинга у Национального конгресса в Буэнос-Айресе, 1 февраля.
1 февраля произошли столкновения демонстрантов и полиции. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Пострадали 15 человек, еще троих задержали, сообщает телеканал C5N. Профсоюз журналистов заявил о пострадавших товарищах, освещавших митинги.
Митинги проходят на фоне обсуждения Сводного закона в Национальном конгрессе. Дебаты проходят ожесточенно, поскольку большинство парламентской оппозиции не разделяет реформаторские идеи Милея: партия, поддерживающая президента, имеет в конгрессе только 38 мест из 257.
От первоначального варианта из 664 пунктов, предложенного президентом, почти 300 уже отклонены. Среди отклоненных статей — делегирование Милею законодательных полномочий в финансовой сфере, здравоохранении и социальном обеспечении, налоговая амнистия, снижение подоходного налога и повышение экспортных пошлин.
На фото: полиция атакует демонстрантов слезоточивым газом в Буэнос-Айресе, 1 февраля.
Из-за столкновений демонстрантов с полицией часть членов конгресса выступили за то, чтобы временно прервать сессию. Однако представители оппозиции из Левого и рабочего фронта не смогли остановить обсуждение — правящая коалиция проголосовала за продолжение дебатов.
Пока парламентарии не отклонили статьи экономического блока Сводного закона. Если законопроект пройдет в нынешнем виде, Милей получит особые полномочия принимать законы в экономике, безопасности, финансам и энергетике до конца 2024 года, пишет издание Buenos Aires Herald. Конгресс может продлить этот период еще на один год. Спорным остается приватизация публичных компаний: на повестке — переход в частные руки 41 госкомпании.
На фото: протест в Буэнос-Айресе 1 февраля.
Политика Милея встречает сопротивление с конца декабря: на улицах Буэноc-Айреса начались протесты, а часть депутатов конгресса назвала шоковые меры президента неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации. 24 января в Аргентине прошла 12-часовая всеобщая забастовка (о том, как реформы Милея довели страну до всеобщей забастовки, можно прочитать здесь).
В ответ на уличные выступления президент Милей пообещал не отступать от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, контролируемую государством. В декабре вскоре после инаугурации он утвердил 300 экономичеcких реформ, в том числе отмену правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, который запрещает сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывает все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости.
Пострадавшему во время протестов у Национального конгресса оказывают помощь, 1 февраля.
Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре, в середине декабря он вступил в должность. Во время предвыборной кампании политик выдвинул радикальные предложения: закрыть Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо. Он также неоднократно называл государственный сектор экономики раковой опухолью, которую нужно вырезать. Крайне правый политик баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает».
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