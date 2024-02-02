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Как в Аргентине протестуют против реформ Милея. Фоторепортаж

В Аргентине прошли протесты против экономических реформ президента Милея

В Аргентине прошли митинги против экономической «шоковой терапии» президента Хавьера Милея. Для разгона демонстраций полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Митинги идут на фоне дебатов в конгрессе о делегировании законодательных полномочий главе государства. Что происходит на улицах Буэнос-Айреса — в фоторепортаже РБК
В Аргентине продолжаются протесты против экономических реформ президента Хавьера Милея. Демонстранты требуют от Национального конгресса отклонить Сводный закон &mdash; пакет законопроектов, который Милей назвал &laquo;самым глубоким этапом реформы&raquo;. Сводный закон затрагивает&nbsp;области, которые, согласно Конституции страны, возможно изменить только решением конгресса, а именно Налоговый, Трудовой и Уголовный кодексы.
Фото: Matias Baglietto / Reuters

В Аргентине продолжаются протесты против экономических реформ президента Хавьера Милея. Демонстранты требуют от Национального конгресса отклонить Сводный закон — пакет законопроектов, который Милей назвал «самым глубоким этапом реформы». Сводный закон затрагивает области, которые, согласно Конституции страны, возможно изменить только решением конгресса, а именно Налоговый, Трудовой и Уголовный кодексы.

На фото: разгон митинга&nbsp;у Национального конгресса в Буэнос-Айресе,&nbsp;1 февраля. 1 февраля произошли столкновения демонстрантов и полиции. Правоохранители&nbsp;использовали водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Пострадали 15 человек, еще троих задержали, сообщает&nbsp;телеканал C5N. Профсоюз журналистов заявил о пострадавших товарищах, освещавших митинги.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

На фото: разгон митинга у Национального конгресса в Буэнос-Айресе, 1 февраля.

1 февраля произошли столкновения демонстрантов и полиции. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Пострадали 15 человек, еще троих задержали, сообщает телеканал C5N. Профсоюз журналистов заявил о пострадавших товарищах, освещавших митинги.

Митинги проходят на фоне обсуждения Сводного закона в Национальном конгрессе. Дебаты&nbsp;проходят ожесточенно, поскольку большинство парламентской оппозиции не разделяет реформаторские идеи Милея: партия, поддерживающая президента, имеет в конгрессе только 38 мест из 257. От первоначального варианта из 664 пунктов,&nbsp;предложенного президентом,&nbsp;почти 300 уже отклонены. Среди отклоненных&nbsp;статей &mdash; делегирование Милею законодательных полномочий в&nbsp;финансовой&nbsp;сфере, здравоохранении&nbsp;и социальном обеспечении, налоговая амнистия, снижение подоходного налога и повышение экспортных пошлин.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Митинги проходят на фоне обсуждения Сводного закона в Национальном конгрессе. Дебаты проходят ожесточенно, поскольку большинство парламентской оппозиции не разделяет реформаторские идеи Милея: партия, поддерживающая президента, имеет в конгрессе только 38 мест из 257.

От первоначального варианта из 664 пунктов, предложенного президентом, почти 300 уже отклонены. Среди отклоненных статей — делегирование Милею законодательных полномочий в финансовой сфере, здравоохранении и социальном обеспечении, налоговая амнистия, снижение подоходного налога и повышение экспортных пошлин.

На фото: полиция атакует&nbsp;демонстрантов слезоточивым газом&nbsp;в Буэнос-Айресе, 1 февраля. Из-за столкновений демонстрантов&nbsp;с полицией часть членов конгресса выступили&nbsp;за то, чтобы временно прервать сессию. Однако представители оппозиции из Левого и рабочего фронта не смогли остановить обсуждение&nbsp;&mdash; правящая коалиция проголосовала за продолжение дебатов.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

На фото: полиция атакует демонстрантов слезоточивым газом в Буэнос-Айресе, 1 февраля.

Из-за столкновений демонстрантов с полицией часть членов конгресса выступили за то, чтобы временно прервать сессию. Однако представители оппозиции из Левого и рабочего фронта не смогли остановить обсуждение — правящая коалиция проголосовала за продолжение дебатов.

Пока парламентарии не отклонили статьи экономического блока Сводного закона. Если законопроект пройдет в нынешнем виде, Милей получит особые полномочия принимать законы в экономике, безопасности, финансам и энергетике до конца 2024 года, пишет издание Buenos Aires Herald. Конгресс может продлить этот период еще на один год. Спорным остается приватизация публичных компаний: на повестке&nbsp;&mdash; переход в частные руки 41 госкомпании.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Пока парламентарии не отклонили статьи экономического блока Сводного закона. Если законопроект пройдет в нынешнем виде, Милей получит особые полномочия принимать законы в экономике, безопасности, финансам и энергетике до конца 2024 года, пишет издание Buenos Aires Herald. Конгресс может продлить этот период еще на один год. Спорным остается приватизация публичных компаний: на повестке — переход в частные руки 41 госкомпании.

На фото: протест в Буэнос-Айресе 1 февраля. Политика Милея встречает сопротивление с конца декабря: на улицах Буэноc-Айреса начались&nbsp;протесты, а часть&nbsp;депутатов конгресса назвала&nbsp;шоковые&nbsp;меры президента неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации. 24 января в Аргентине прошла 12-часовая всеобщая забастовка (о том, как реформы Милея довели страну до всеобщей забастовки, можно прочитать здесь).
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

На фото: протест в Буэнос-Айресе 1 февраля.

Политика Милея встречает сопротивление с конца декабря: на улицах Буэноc-Айреса начались протесты, а часть депутатов конгресса назвала шоковые меры президента неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации. 24 января в Аргентине прошла 12-часовая всеобщая забастовка (о том, как реформы Милея довели страну до всеобщей забастовки, можно прочитать здесь).

В ответ на уличные выступления&nbsp;президент Милей пообещал&nbsp;не отступать от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, контролируемую государством. В декабре&nbsp;вскоре после инаугурации&nbsp;он утвердил 300 экономичеcких реформ, в том числе отмену правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, который запрещает сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывает все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В ответ на уличные выступления президент Милей пообещал не отступать от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, контролируемую государством. В декабре вскоре после инаугурации он утвердил 300 экономичеcких реформ, в том числе отмену правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, который запрещает сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывает все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости.

Пострадавшему во время протестов у Национального конгресса оказывают помощь, 1 февраля. &nbsp;
Фото: Carreira Víctor vía Ulan / Latin America News Agency via Reuters

Пострадавшему во время протестов у Национального конгресса оказывают помощь, 1 февраля.
 

Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре, в середине декабря он вступил в должность. Во время предвыборной кампании политик выдвинул радикальные предложения: закрыть Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо. Он&nbsp;также неоднократно называл государственный сектор экономики раковой опухолью, которую нужно вырезать.&nbsp;Крайне правый политик баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции &laquo;Свобода наступает&raquo;.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре, в середине декабря он вступил в должность. Во время предвыборной кампании политик выдвинул радикальные предложения: закрыть Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо. Он также неоднократно называл государственный сектор экономики раковой опухолью, которую нужно вырезать. Крайне правый политик баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает».

Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

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мультимедиа Аргентина протесты Хавьер Милей митинг экономические реформы
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