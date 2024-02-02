Как в Аргентине протестуют против реформ Милея. Фоторепортаж

Митинги проходят на фоне обсуждения Сводного закона в Национальном конгрессе. Дебаты проходят ожесточенно, поскольку большинство парламентской оппозиции не разделяет реформаторские идеи Милея: партия, поддерживающая президента, имеет в конгрессе только 38 мест из 257.

От первоначального варианта из 664 пунктов, предложенного президентом, почти 300 уже отклонены. Среди отклоненных статей — делегирование Милею законодательных полномочий в финансовой сфере, здравоохранении и социальном обеспечении, налоговая амнистия, снижение подоходного налога и повышение экспортных пошлин.