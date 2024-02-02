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При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек

C5N: во время протестов в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек, троих задержали

Во время протестов в столице Аргентины Буэнос-Айресе против реформ президента Хавьера Милея пострадали 15 человек, еще троих задержали, сообщает телеканал C5N.

В ходе митинга полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, чтобы разогнать протестующих с площади Конгресса. В это время в здании правительства проходили дебаты о делегировании Милею законодательных полномочий и реформах, которые предложил президент. Большинство конгрессменов отказались уйти на перерыв до нормализации обстановки.

Как уточняет TN, одного из протестующих задержала городская полиция за то, что он использовал флаги в качестве оружия для нападения на сотрудников службы безопасности. Источники в силовых структурах подтвердили телеканалу, что в ходе митинга ранения получили три жандарма и трое задержанных.

В Аргентине обстреляли резиновыми пулями протестующих против реформ Милея
Политика
Фото:Agustin Marcarian / Reuters

В декабре 2023 года Милей утвердил 300 экономических реформ в Аргентине. Среди них — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет. Президент подчеркнул, что подписанный указ — «первый шаг» в запланированных им реформах.

Однако Милей столкнулся с протестами: на улицах Буэнос-Айреса проходят митинги, а ряд депутатов конгресса назвали «шоковые» меры главы государства неконституционными. 24 января в стране прошла 12-часовая всеобщая забастовка против реформ.

В связи с протестами президент пообещал не отступать от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, контролируемую государством. Он подчеркнул, что «ответов ждут 47 млн человек».

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Аргентина протесты Хавьер Милей
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