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Милей заявил об отсутствии «плана Б» на фоне протестов

Президент Аргентины пообещал выполнить обещанные экономические реформы
Президент Аргентины считает, что, несмотря на протесты и забастовки, конгресс одобрит его реформы. Милей заявил, что не отступит от предвыборных обещаний и не может позволить себе «такую роскошь», как чувства и эмоции
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью The Wall Street Journal, что не отступит от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, контролируемую государством, несмотря на негативные последствия, которые реформы могут принести в краткосрочной перспективе.

«Никакого «плана Б» нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 миллионов человек», — сказал он.

В декабре 2023 года, вскоре после инаугурации, Милей утвердил 300 экономичеcких реформ, в том числе отмену правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, который запрещает сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывает все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости. «Это лишь четверть реформ, которые мы предлагаем, и как только эти законы будут приняты, мы готовы добиваться большего», — сказал он WSJ.

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Хавьер Милей

Однако менее чем через два месяца после вступления в должность главы государства Милей, называющий себя анархо-капиталистом, столкнулся с противодействием: на улицах Буэной-Айреса проходят протесты, а ряд депутатов конгресса назвали «шоковые» меры президента неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации. 24 января в Аргентине прошла 12-часовая всеобщая забастовка против реформ.

По словам президента, несмотря на это, некоторые его инициативы уже демонстрируют результат. Инфляция в Аргентине, которая составляет 211%, близка к достижению своего пика, заявил Милей, выразив уверенность, что «через два года мы наверняка покончим с ней». Президент выразил уверенность, что справится с попытками сорвать предложенные им реформы. «Если бы я считал это препятствием, мне не было бы смысла вмешиваться и вносить изменения», — сказал он.

Конгресс в итоге одобрит меры Милея, а законодатели, которые выступают против, покинут парламент на промежуточных выборах в 2025 году, уверен он: «Мы разоблачим их перед обществом, умы покажем их как врагов свободного общества и прогресса».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хавьер Милей Аргентина Экономика реформы
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