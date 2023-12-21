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Милей утвердил 300 экономических реформ в Аргентине

Президент Аргентины Милей подписал указ о более чем 300 экономических реформах

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о начале дерегулирования экономики, который включает в себя более 300 реформ. Об этом Милей объявил в обращении к нации, которое транслировалось по телевидению, передает Vía País.

«Цель состоит в том, чтобы начать путь реконструкции нашей страны, чтобы вернуть свободу и автономию людям, и начать демонтировать огромное количество правил, которые <...> остановили экономический рост», — сказал Милей.

Он упомянул 30 основных экономических мер из подписанного им указа. Среди них — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закона об аренде, который запрещает сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывает все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости.

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Милей подчеркнул, что подписанный им указ — «только первый шаг» в запланированных им реформах. Он сообщил, что в ближайшие дни созовет внеочередную сессию конгресса, чтобы рассмотреть его пакет законопроектов. Он призвал законодателей «сотрудничать для продвижения в этом процессе изменений».

Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре, в середине декабря он вступил в должность. Во время предвыборной кампании политик выдвигал радикальные предложения: закрыть Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо. Милей говорил, что песо сегодня стоит «меньше, чем экскременты».

На инаугурации Милей заявил, что «ситуация в Аргентине критическая и чрезвычайная». По его словам, лишнего времени, как и места для бесплодных дискуссий, нет, стране требуются «немедленные действия». Он объявил, что реформы, направленные на восстановление страны, будут «шоковыми», поскольку «постепенные» не приводили к нужным результатам.

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Теги
Аргентина Хавьер Милей экономические реформы
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