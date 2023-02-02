Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России

Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края

Сергей Фургал — фигурант уголовного дела об ОПГ, которая занималась убийствами предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминировали преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия). Мотивом каждого из них следователи называли «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Фургал говорил, что его уголовное преследование политическое, и не признал вину. Кроме того, Фургал жаловался на угрозы и давление следствия. После ознакомления с материалами дела он потребовал рассматривать его в суде присяжных.

В октябре 2021 года СК возбудил против Фургала новое уголовное дело — ему вменили организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

2 февраля 2023 года суд присяжных признал его виновным в организации убийств и покушении на убийство