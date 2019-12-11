Итоги «нормандского саммита» выходят за рамки российско-украинских отношений и этим дают основания для осторожного оптимизма

Линии разграничения

Парижский саммит, как и ожидалось, не привел к подписанию обязывающих документов. Но это не значит, что он не был результативен. Во-первых, важен сам факт его проведения. Предыдущая встреча на высшем уровне в этом формате прошла три года назад. В 2018 году на саммит в Ахен Владимир Путин не приехал — к этому времени Россия уже фактически игнорировала Петра Порошенко. Теперь контакты возобновились — и могут стать регулярными.

Во-вторых, достигнута конкретная договоренность об обмене пленными в формате «всех на всех» до конца года. Это важная гуманитарная задача, которая вполне реализуема при наличии доброй воли. В нынешнем году уже удалось обменять наиболее знаковых персон, включая Олега Сенцова и Кирилла Вышинского. Теперь очередь может дойти до куда менее известных людей, которых ждут дома.

В-третьих, хотя договоренности о разведении участвующих в конфликте подразделений не достигнуто (это было бы странно при нынешнем уровне недоверия сторон), но все же решено попробовать провести его еще на нескольких участках. Напомним, что перед саммитом стороны были разведены в нескольких точках и связанные с этим обязательства пока выполняются.

В-четвертых, забрезжила надежда, что до конца года удастся договориться об условиях продолжения транзита газа через Украину. И если раньше позиции России и Украины были противоположными — Украина настаивала на новом десятилетнем договоре, Россия соглашалась на годичный с учетом ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию в следующем году, — то сейчас они начали осторожно сближаться. Тем более, что договариваться надо быстро — в оставшиеся до нового года недели.