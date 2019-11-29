В ДНР определили границу по административной линии Донецкой области

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики в двух чтениях принял закон о государственной границе, сообщается на сайте парламента.
В сообщении говорится, что граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. «Законопроект предусматривает, что, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница проходит по линии соприкосновения», — заявил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Он добавил, что закон не противоречит минским соглашениям.
«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине», — сказал Бидевка.
Закон вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации на сайте народного совета.